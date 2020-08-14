Koronavirüs önlemleri dolayısıyla aylarca ara verilmek zorunda kalınan Şampiyonlar Ligi, geri döndü. Tüm heyecanıyla futbolseverler ile buluşan Devler Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri oynanıyor. Bu sezon tek maç eleme sistemi üzerinden oynanan maçlarda ilk yarı finalistler belli oldu. Çeyrek finalde, Atalanta'yı eleyen PSG ve Atletico Madrid'i eleyen Leipzig, yarı finalde karşılaşacak. Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda erken final olarak adlandırılan bir çeyrek final karşılaşması oynanacak. Barcelona ve Bayern Münih arasında oynanacak mücadelenin heyecanı tüm futbolseverleri sarmış durumda. Peki, Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

BARCELONA-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Estadio da Luz'da oynanacak Barcelona - Bayern Münih karşılaşması, 14 Ağustos (bugün) TSİ 22.00'de başlayacak. Barcelona, son 16 turunda Napoli'yi elerken, Bayern Münih ise Chelsea'yi saf dışı bırakmıştı. Bu mücadeleden galip ayrılan taraf, Manchester City - Lyon eşleşmesinin kazananı ile yarı finalde buluşacak.

HANGİ KANALDA?

Barcelona - Bayern Münih maçını 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 22.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izleyebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, De Jong, Busquets, Vidal, Roberto, Messi, Suarez

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ