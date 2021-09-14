Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından olan Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarının ilk maçları başlıyor. Bu kapsamda dünya futbolunun iki önemli takımı Barcelona ile Bayern Münih karşılaşacak. Bu dev müsabakayı izlemek isteyenler taraftarlar ise internette Barcelona - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BARCELONA - BAYERN MÜNİH ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı 14 Eylül 2021 Salı bugün oynanacak. İki ekibin de gruplara galibiyetle başlamak istediği bu zorlu karşılaşma Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.

BARCELONA - BAYERN MÜNİH ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Exxen, şifreli bir platform olduğundan bu kanalı izleyebilmek için paket satın almanız gerekmektedir. Daha sonra Exxen platformu üzerinden karşılaşma başladığında canlı olarak izleyebilirsiniz.