Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı 3. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda İspanya temsilcisi Barcelona ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Barcelona - Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

BARCELONA - DİNAMO KİEV ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona - Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçı 20 Ekim 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.45'de başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.

BARCELONA - DİNAMO KİEV ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Barcelona - Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçı Exxen ve CBC Sports platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen'den şifreli olarak, CBC Sports'tan şifresiz olarak izleyebilecek.

Exxen, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.