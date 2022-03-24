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Barcelona – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

THY EuroLeague'in 32. haftasında Barcelona ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Peki Barcelona – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte detaylar...

Barcelona – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

THY EuroLeague'de basketbol heyecanı 32. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Barcelona ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç basketbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Barcelona – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

BARCELONA – FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona – Fenerbahçe Beko maçı 25 Mart 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Barcelona'da, Palau Blaugrana Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

BARCELONA – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Barcelona – Fenerbahçe Beko maçı Bein Sports 3, kanalında yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. 

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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