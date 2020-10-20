Barcelona - Ferencvaros maçı ŞİFRESİZ CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu heyecanı başlıyor. Bu sezon koronavirüsün gölgesi altında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarında grup müsabakaları 20 Ekim Salı günü itibarıyla başlıyor. Birçok önemli maçın bulunduğu bugün, G Grubu'nda Barcelona ve Ferencvaros karşı karşıya gelecek. Barcelona ile Ferencvaros, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşılaşıyor. Karşılaşma büyük bir heyecanla futbolseverler tarafından bekleniyor. Peki, Barcelona - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Dynamo Kiev - Juventus karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele, bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Camp Nou Stadı'nda oynanacak karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Sandro Scharer'in yardımcılıklarını ise Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin geçtiğimiz sezonlarda Türkiye yayıncısı beIN SPORTS, bu sezonda Devler Ligi'nin tüm yayın haklarına sahip. Barcelona - Ferencvaros maçı da bu akşam saat 22.00'de beIN SPORTS HD 3 kanalından naklen yayınlanacak.

Barcelona - Ferencvaros maçını izlemek için tıklayınız.

BARCELONA - FERENCVAROS MAÇI ŞİFRESİZ İZLEME

Şampiyonlar Ligi maçlarını bazı Azerbaycan kanalları şifresiz olarak yayınlıyor. Bunlar; AZ TV, İdman TV ve CBC Sports olarak biliniyor. Bu kanalları izlemek için uydunuzu AzerSpace 46° uydusuna ayarlamanız gerekiyor. Bu kanalları şifresiz izleme bilgileri için aşağıdaki haberimize tıklayınız.

Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanaldan izlenir?

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Neto, Firpo, Lenglet, Araújo, Dest, Puigi, Pjanic, Fati, Coutinho, Trincão, Braithwaite

Ferencvaros: Dibusz, Heister, Kovacevic, Blazic, Lovrencsics, Kharatin, Somália, Nguen, Isael, Zubkov, Boli

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLAR

A Grubu: Bayern Münih, Atletico Madrid, Salzburg, L. Moskova

B Grubu: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Mönchengladbach

C Grubu: Porto, Manchester City, Olympiakos, Marsilya,

D Grubu: Liverpool, Ajax, Atalanta, FC Midtjylland

E Grubu: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes

F Grubu: Zenit, Dortmund, Lazio, Club Brugge

G Grubu: Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev, Ferencvaros

H Grubu: PSG, Manchester United, RB Leipzig, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN MAÇLARI

20 Eylül Salı:

19:55 Dynamo Kiev - Juventus

19:55 Zenit St. Petersburg - Club Brugge

22:00 Barcelona - Ferencváros

22:00 Chelsea - Sevilla

22:00 Rennes - Krasnodar

22:00 Paris Saint-Germain - Man United

22:00 RB Leipzig - İstanbul Başakşehir

22:00 Lazio - Borussia Dortmund

21 Eylül Çarşamba:

19:55 Salzburg - Lokomotiv Moscow

19:55 Real Madrid - Shakhtar

22:00 Bayern München - Atl. Madrid

22:00 Manchester City - Porto

22:00 Olympiakos - Marsilya

22:00 Inter - Mönchengladbach

22:00 Ajax Liverpool

22:00 Midtjylland -Atalanta