Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları arasında yer alan UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı son 6 turunda takımlar adını çeyrek finale yazdırmak için mücadele edecek. Bu kapsamda Barcelona ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Barcelona - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle | Barcelona - Galatasaray maçı Exxen canlı yayın izle linki arıyor. Karşılaşmanın yayın linki haberimizde...

BARCELONA - GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI İZLE

Barcelona - Galatasaray maçı 10 Mart 2022 Perşembe bugün oynanacak. Müsabaka saat 23.00'da başlayacak. Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı izlemek için Barcelona - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI EXXEN CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Barcelona - Galatasaray maçı Exxen ve CBC Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen üzerinden şifreli olarak, CBC Sports üzerinden ise şifresiz olarak izleyebilecek. Exxen'i izlemek için Barcelona - Galatasaray maçı Exxen canlı yayın izle linki linkine tıklayabilirsiniz.

Exxen, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BARCELONA - GALATASARAY KADRO

Barcelona 11'i: Ter Stegen, Dest, Araujo, Erick Garcia, Alba, Nico, De Jong, Pedri, Adama Traore, Depay, Torres.

Galatasaray 11'i: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed.