Rasim Öztekin'in ölüm yıl dönümünde duygu seli! Kızı Pelin Öztekin yıkıldı! Şoray Uzun: "Vasiyetini yerine getiriyorum"Son dakika! ABD'den Rusya'ya bir yaptırım daha! Petrol ve doğal gaz almayacaklar!Kaplamalık Levha Dilicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıBarcelona - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Muhacir Arabası ne demek, TDK'ya göre Muhacir Arabası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Twitter çöktü mü, ne oldu 8 Mart 2022? Twitter'a neden erişilemiyor, ne zaman düzelecek?İstanbul'da kar alarmı! Valilik tedbirleri tek tek açıkladı, vatandaşları uyardı!Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıGlayöl ne demek, TDK'ya göre Glayöl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Üç Kız Kardeş Türkan kimdir? Özgü Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Barcelona - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Barcelona - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistlerin belli olacağı karşılaşmalar geldi çattı. Bu doğrultuda Barcelona evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Peki Barcelona - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Detaylara haberimizde yer verdik...

Barcelona - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları arasında yer alan UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı son 6 turunda takımlar adını çeyrek finale yazdırmak için mücadele edecek. Bu kapsamda Barcelona ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki Barcelona - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

BARCELONA - GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona - Galatasaray maçı 10 Mart 2022 Perşembe günü oynanacak. Müsabaka saat 23.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Barcelona - Galatasaray maçı Exxen ve CBC Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen üzerinden şifreli olarak, CBC Sports üzerinden ise şifresiz olarak izleyebilecek.

Exxen, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT