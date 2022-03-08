Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları arasında yer alan UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı son 6 turunda takımlar adını çeyrek finale yazdırmak için mücadele edecek. Bu kapsamda Barcelona ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki Barcelona - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

BARCELONA - GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona - Galatasaray maçı 10 Mart 2022 Perşembe günü oynanacak. Müsabaka saat 23.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Barcelona - Galatasaray maçı Exxen ve CBC Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen üzerinden şifreli olarak, CBC Sports üzerinden ise şifresiz olarak izleyebilecek.

Exxen, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.