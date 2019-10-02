Barcelona Inter maçı hangi kanalda | Barcelona Inter maçı canlı izleme linki

İki takım Barcelona Inter karşı karşıya geliyor. Yapılan AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 2. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Barcelona Inter maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Barcelona Inter maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Barcelona Inter maçı hangi kanalda

Barcelona-Inter maçı için geri sayım sürüyor. Şampiyonlar Ligi F grubu ikinci hafta maçında Barcelona, Camp Nou'da Inter'i ağırlıyor. Grubun favori temsilcileri arasında yaşanacak olan mücadele İspanyol ve İtalyan taraftarların yanı sıra futbolseverler tarafından da yakından takip edilecek.

Barcelona-Inter maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Camp Nou'da 99 bin taraftarın önünde oynanacak müsabakada Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. Barcelona-Inter maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

Barcelona Inter maçı canlı izleme linki

Barcelona-Inter maçının başlamasına artık sayılı saatler kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın kritik mücadeleleri arasında gösterilen Barcelona-Inter maçı bu akşam Camp Nou'da 99 bin kişi önünde oynanacak. Katalan temsilcisi Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında deplasmanda Borussia Dortmund'a konuk olmuş maçtan gol sesi çıkmamıştı. Inter ise Guiseppe Meazza Stadyumunda Slavia Prag'ı konuk etmiş ve mücadele 1-1'lik sonuçla tamamlanmıştı.

Barcelona ve Inter arasında bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde birçok mücadele oynandı. Katalan ekibi sahasında oynadığı mücadelelerde rakibine şans tanımazken geçtiğimiz sezon oynanan mücadele 2-0'lık skorla tamamlanmıştı.