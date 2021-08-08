Yeni sezon öncesi liglerin başlamasına kısa bir süre kala yapılan hazırlık turnuvasının finalinde İspanyol devi Barcelona ile İtalyan devi Juventus karşı karşıya gelecek. Bu büyük karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler internetten Barcelona - Juventus hazırlık maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki araştırıyor. İşte maçın yayın linki...

BARCELONA - JUVENTUS HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

8 Ağustos 2021 Pazar bugün oynanacak mücadele saat 22.30'da başlayacak. Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşmayı izlemek için Barcelona - Juventus hazırlık maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

BARCELONA - JUVENTUS HAZIRLIK MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Yıldız futbolcuların sahaya çıkacağı bu dev karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. TRT Spor'u izlemek için Barcelona - Juventus hazırlık maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Ayrıca TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.