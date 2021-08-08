Liglerin başlamasına kısa süre kala iki dev Barcelona ve Juventus karşı karşıya gelecek. Barcelona'dan ayrıldığı ifade edilen Messi'nin olmayacağı bu maç, düzenlenen Joan Gamber Kupası hazırlık turnuvasının finali olacak. Bu maçı takip etmek isteyen futbolseverler ise Barcelona - Juventus, hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BARCELONA - JUVENTUS HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya ve İtalya'daki iki dev takımın provası olacak bu mücadele 8 Ağustos 2021 Pazar bu akşam oynanacak. Karşılaşma saat 22.30'da başlayacak

BARCELONA - JUVENTUS HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Messi'nin yer almayacağı ve Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Ayrıca TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.