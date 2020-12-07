Barcelona - Juventus maçı CANLI İZLE LİNKİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu sezon en dikkat çekici grupları arasında yer alan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu karşı karşıya getiren G Grubunda, sezonun son maçı Barcelona ve Juventus arasında oynanacak. Barcelona, grup liderliği için arayı açmış olsa da Juventus'un, liderlik şansı hala mevcut. Bu sezon, 5 maçta 15 puana ulaşan Barcelona, grupta zirvede bulunuyor. Juventus ise 5 maçta 12 puan ile 2. sırada bulunuyor. Grubun diğer iki takımı Dinamo Kiev ve Ferencvaros'un ise 1'er puanı bulunuyor. Peki, Barcelona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BARCELONA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubunda, sezonun son maçı Barcelona - Juventus arasında oynanacak. Grubun en değerli iki takımı arasındaki mücadele, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun da uzun yıllar sonra tekrar karşılaşmasına sahne olabilir. Mücadele, Salı gece saat 23.00'de Camp Nou'da oynanacak. Karşılaşmayı, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını ise Mike Pickel ve Christian Gittelmann üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin ülkemizdeki yayıncısı beIN SPORTS, Barcelona - Juventus maçını da kesintisiz şekilde izleyicilerle buluşturacak. Mücadele 8 Aralık Salı gecesi saat 23.00'de beIN SPORTS 2 kanalından naklen izlenebilecek.