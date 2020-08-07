Koronavirüs salgını dolayısıyla ertelenen Şampiyonlar Ligi organizasyonu, 7 Ağustos Cuma günü itibarıyla tekrar izleyicilerle buluşuyor. Son 16 turu maçlarının oynanacağı Devler Liginde karşılaşmaların kazananları çeyrek final bileti alacak. Barcelona ve Napoli'nin karşılaşacağı maçta, iki takımın çeyrek final için mutlak galibiyete ihtiyacı var. Salgından önce oynanan maçta Napoli evinde, İspanya ekibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Peki, Barcelona-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BARCELONA-NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Camp Nou'da oynanacak Barcelona - Napoli karşılaşması, 8 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. İki takım arasındaki mücadele koronavirüs önlemleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

8 Ağustos Cumartesi günü 22.00'da başlayacak olan mücadele, beIN SPORTS 1 HD ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Pique, Clement Lenglet, Junior Firpo, Ivan Rakitic, Sergi Roberto, Ricard Puig, Ansu Fati, Lionel Messi, Martin Braithwaite

Napoli: Ospina, Mario Rui, Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Fabian Ruiz, Zielinski, Loboyka, Callejon, Mertens, Insigne