Barcelona Paris Saint Germain (PSG) maç özeti izle 1-4!

Avrupa'nın en prestijli kupası olan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Son 16 turunda kupanın favori takımları İspanyol ekibi Barcelona ve geçen yılın finalisti Paris Saint Germain (PSG) karşı karşıya geldi. Futbolseverlere keyif dolu anlat yaşatan mücadeleyi Fransız ekibi üstün bir oyunla 4-1 kazandı.

PSG EZDİ, GEÇTİ

Barcelona'nın sahası olan Camp Nou'da oynanan Hollandalı hakem Björn Kuipers'in düdük çaldığı mücadelede Barcelona 27.dakika penaltıdan Messi attı. Bu golün ardından PSG'de yıldız oyuncu Mbappe sahne aldı. Mücadeleye damgasını vuran oyuncu 32., 65. ve 85.dakikada attığı gollerle takımının Fransa'ya avantajlı bir skorla dönmesini sağladı. PSG'nin 4.golünü ise 70.dakika Moise Kean attı.

MBAPPE TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Mbappe, Barcelona'ya karşı hat-trick yapan üçüncü futbolcu olarak tarihe geçti. Daha önce Faustino Asprilla ve Andriy Shevchenko Barça'ya karşı üç gol atmıştı.