Barcelona - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman 2021 ? Saat kaçta? Hangi kanalda? Barcelona - PSG iddia oranları

Avrupa'nın en prestijli kupası olan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Son 16 turunda kupanın favori takımları İspanyol ekibi Barcelona ve geçen yılın finalisti Paris Saint Germain (PSG) karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, heyecanla beklediği maç hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalarda bulunuyor.

BARCELONA - PARİS SAİNT GERMAİN (PSG) MAÇI NE ZAMAN 2021?

Barcelona ile Paris Saint Germain arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı Barcelona'nın sahası olan Camp Nou'da oynanacak. Mücadele bu akşam Türkiye saati ile 23.00'da başlayacak. Mücadeleyi Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye saati ile 23.00'da başlayacak olan mücadele Bein Sports 1 HD'den canlı olarak ekranlara gelecek.

İKİ TAKIMIN ARASINDAKİ MAÇLAR

İki takım arasında oynanan son 5 maçta Barcelona rakibini 6-1, 2-0, 3-1 ve 3-1'lik skorlarla mağlup etti, PSG ise rakibine karşı tek galibiyetini 4-0'lık skorla elde etti.

BARCELONA -PSG İDDİA ORANLARI

Barcelona - PSG maçına ilişkin iddia oranları şöyle :

Barcelona kazanır: 1.72

Beraberlik: 3.40



PSG kazanır: 3.00