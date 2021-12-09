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  4. Barcelona - Real Madrid EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli, şifresiz mi?

Barcelona - Real Madrid EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli, şifresiz mi?

EuroLeague heyecanı 14. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Peki dev Barcelona - Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli, şifresiz mi? Cevaplar haberimizde...

Barcelona - Real Madrid EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli, şifresiz mi?

EuroLeague'de basketbol heyecanı 14. hafta maçları ile devam edecek. Bu kapsamda sporseverleri dev bir karşılaşma bekliyor. Yeni haftada Barcelona  Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Bu önemli derbiti takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Barcelona - Real Madrid EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...

BARCELONA - REAL MADRİD EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona - Real Madrid EuroLeague maçı 10  Aralık 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Barcelona'da, Palau Blaugrana Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

BARCELONA - REAL MADRİD EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Barcelona - Real Madrid EuroLeague maçı Bein Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

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