Barcelona - Real Madrid maçı canlı izle, şifresiz

Koronavirüs salgının gölgesinde İspanya La Liga'da El - Classico heyecanı yaşanıyor. Barcelona sahasında Real Madrid'i konuk ediyor. Zorlu mücadele saat 17.00'de başladı. Juan Martinez Manuera'nın düdük çaldığı mücadele Camp Nou'da seyircisiz olarak oynanıyor. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyenlerde araştırmalarda bulunuyor. Peki Barcelona - Real Madrid maçını veren kanallar hangileri? Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda şifresiz? İşte detaylar...

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇINI VEREN KANALLAR HANGİLERİ?

Barcelona ile Real Madrid aralarında oynanan mücadele S Sport, Spor Smart ve Nesine.com'dan canlı olarak yayınlanıyor.

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

Barcelona - Real Madrid mücadelesini Misli.com'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

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BARCELONA - REAL MADRİD İLK 11

Barcelona: Neto, Dest, Pique, Lenglet, Alba, Busquets,De Jong, Pedri, Messi, Coutinho, Anssumane Fati

Real Madrid: Courtois, Nacho, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Valverde, Casemiro, Kroos, Marco Asensio, Benzema, Vinicius Junior