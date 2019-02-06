Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona - Real Madrid Kral Kupası ilk tur karşılaşması heyecanla bekleniyor. Karşılaşmayı hakem Martin Lahoz yönetecek. Peki Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde...
Barcelona - Real Madrid Kral Kupası ilk tur maçı 6 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Dev mücadeleyi hakem Martin Lahoz yönetecek.
BARCELONA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Barcelona - Real Madrid Kral Kupası ilk tur maçı 6 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'da Camp Nou'da oynanacak. Dev mücadeleyi hakem Martin Lahoz yönetecek. Barcelona - Real Madrid karşılaşmasının henüz Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.
OYNAMASI MUHTEMEL 11'LER
Barcelona'da Ter Stegen, Roberto, Lenglet, Pique, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Alena, Suarez, Coutinho oynaması beklenirken, Real Madrid'te Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Reguilon, Kroos, Casemiro, Modric, Bale, Benzema, Vinicius Jr.
MESSİ MAÇTA YER ALACAK MI?
Son 15 mücadelesinde 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ev sahibi ekipte sakatlığı devam eden Rafinha, Cillesen ve Umtiti sahada yer alamayacak. Sakatlıklarla başı belada olan Barca’nın yıldızı Messi’nin hafif sakatlığı sürerken teknik direktörün Messi’yi riske edip etmeyeceği maç saatinde netleşecek.
Deplasman ekibi Real Madrid’de ise Vallejo takımını sahada yalnız bırakacak. Son 15 mücadelesinde 3 mağlubiyeti bulunan Madrid ekibi 5 maç üst üste kazanmanın verdiği moralle sahada olacak.
GALİBİYET ÜSTÜNLÜĞÜ REAL MADRİD'TE
Tarihlerindeki 199. karşılaşmalarına çıkacak olan Barcelona ve Real Madrid arasındaki rekabette, Madrid ekibi toplam galibiyet sayısında 81-77 üstünlüğünü koruyor.
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