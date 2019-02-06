Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona - Real Madrid Kral Kupası ilk tur karşılaşması heyecanla bekleniyor. Karşılaşmayı hakem Martin Lahoz yönetecek. Peki Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde...

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