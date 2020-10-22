İspanya La Liga'da El Clasico haftası geldi çattı. Dünyanın futbolunun en çok takip edilen ve en heyecanlı maçlarından birisi olan El Clasico'da bu sezon ilk maç oynanacak. Ligde bu sezon, 5 hafta sonunda liderlik yarışından 4 puan geride bulunan Barcelona, geçtiğimiz sezon yaşanan kulüp içi tartışmalarının ardından henüz tam anlamıyla toparlanmamış gözüküyor. Real Madrid ise bu sezon La Liga'da Cadiz, Şampiyonlar Ligi'nde ise Shakhtar maçlarını kaybetmesine rağmen ligde 10 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'da altıncı hafta oynanacak olan El Clasico maçı, sezonun en kritik mücadelelerinden birisi olarak görülüyor. 24 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak olan Barcelona - Real Madrid maçı, Camp Nou'da oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Türkiye'de İspanya Ligi maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran Saran Group, Barcelona - Real Madrid maçını Spor Smart kanalından naklen yayınlayacak. D-Smart üzerinden yayın yapan Spor Smart kanalını izlemek için D-Smart aboneliğinizin bulunması gerekmektedir. Karşılaşmayı dijital ortamlardan Nesine.com sitesinden şifresiz izleyebilirsiniz.