Barcelona ve Juventus arasında dev yıldız takası!

Katalan kulübünün istediği Miralem Pjanic'ten yalnızca Arthur'u kadroya katması durumunda vazgeçmesi beklenen Torino ekibinin, Brezilyalı futbolcu için yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

Haberde, kulübün sportif direktörü Fabio Pratici'nin yürüttüğü transfer görüşmesinde Arthur'un, Maurizio Sarri'nin takımında oynamaya sıcak baktığı da yer aldı.

İki sezon önce Gremio'dan 31 milyon euro bedelle transfer edilen Arthur, bu sezon yalnızca 12 kez ilk 11'de görev alabildi.

Barcelona ve Juventus arasındaki muhtemel takas için iki kulüpten de altı yedi futbolcunun ismi geçerken, olası transferin gerçekleşmesinde Pjanic ve Arthur'un durumları belirleyici etmen olacak.