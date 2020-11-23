Barcelona, Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçına çıkacak. Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Katalan devinde, Teknik Direktör Ronald Koeman'ın kararı ile Lionel Messi ve Frankie De Jong kadroya alınmadı. Koeman, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında oyuncuların dinlenmesi gerekiyor derken, "Messi ve De Jong'u Kiev'e götürmemeye karar verdik. Şampiyonlar Ligi'nde grubumuzdaki konumumuz oldukça rahat ve bu futbolcuların dinlenmesi gerekiyor. Onlar için dinlenme zamanı." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın La Liga'da hafta sonu oynadığı ve 1-0 kaybettiği Atletico Madrid maçında sakatlanan Pique'nin durumuyla ilgili belirsizlikte sürüyor. Sakatlığının ciddi olduğunu belirten İspanyol basını, sağ diz ön çapraz bağları kopan Pique'nin 4 ila 8 ay sahalardan uzak kalabileceğini yazdı.

SAKATLIKLAR CAN YAKIYOR

Pique'nin ameliyatına henüz karar verilmediği için Barcelona Kulübü resmi bir açıklama yapmadı.

Hollandalı teknik adam ise Pique'nin durumuyla ilgili "Çok tecrübeli bir stoperden konuşuyoruz. Bu yüzden çok önemli bir eksik. İlk futbolcu daha sonra takım, kulüp ve herkes için çok üzücü bir şey. Bunu kabul edip, soruna çözüm aramalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Barcelona'da ayrıca dizinden ameliyat edilen Ansu Fati'nin 4 ay, uzun süreli sakatlıktan çıkan Samuel Umtiti ile Ronald Araujo ve Sergi Roberto'nun da en az iki hafta daha sahalardan uzak kalması öngörülüyor.