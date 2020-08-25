Barcelona'da Messi dönemi kapanıyor!

İspanyol ve Arjantin medyasında yer alan haberlerde, Messi'nin Barcelona Kulübü'ne bir faks göndererek, gelecek sezon takımda devam etmek istemediğini ve sözleşmesinin bedelsiz olarak feshedilmesini talep ettiği duyuruldu. Yönetim de Messi'nin ayrılmak istediği yönündeki belgeyi kulübe gönderdiğini doğruladı.

Profesyonel kariyerinin tamamını Barcelona'da geçiren 33 yaşındaki Lionel Messi, kulüp formasıyla 600'den fazla gol attı. Arjantinli, Barcelona ile 10 lig ve 4 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı. Fakat son bir kaç yıldaki başarısız sonuçlara Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 yenilmesi de eklenince Arjantinlinin ayrılık kararı aldığı bildirildi.

Messi'nin adı Manchester City, Manchester United PSG ve Inter ile anılıyor.

700 MİLYON EURO'LUK FESİH BEDELİ

Barcelona ile son olarak 2017 yılında sözleşme yenileyen Messi'nin normal şartlarda 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi sürüyordu.

Messi ile Barcelona arasında belirsizliği olan en önemli konu, Arjantinli futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi durumunda daha önceden belirlenen 700 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeme zorunluluğu olup olmadığı olarak merak ediliyor.

Öte yandan, İspanyol basınında, Messi'nin ayrılma kararını bir yıl önce haber vermesi şartıyla sözleşmesindeki 700 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin geçerli olmadığı söyleniyor.