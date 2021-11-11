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  3. Barcelona'da öze dönüş! Xavi'nin ardından Dani Alves de takıma katılabilir!

Barcelona'da öze dönüş! Xavi'nin ardından Dani Alves de takıma katılabilir!

Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük koltuğuna Xavi Hernandez'i getiren Barcelona'da yeni bir isim daha gündeme geldi. Yıllarca Katalan ekibinin formasını terleten Dani Alves'le görüşme yaparak yeniden transfer edilebileceği ifade edildi.

Barcelona'da öze dönüş! Xavi'nin ardından Dani Alves de takıma katılabilir!

Barcelona'da öze dönüş devam ediyor. Ronald Koeman ile kötü bir performans sergileyen ve son dönemlerde eski günlerinden oldukça uzakta görünen Katalan ekibi, Hollandalı teknik adamla yollarını ayırmıştı. Teknik direktörlük görevine eski futbolcusu Xavi Hernandez'i getiren Barcelona, kadrosuna da yine eski bir yıldızını katarak öze dönüş sürecine devam etmek istiyor. Uzun yıllar bordo-mavili formayı giyerek takımıyla büyük zaferler yaşayan Dani Alves'in de Barcelona'ya transfer olabileceği öne sürüldü.

DÜNYA KUPASINA GİTMEK İSTİYOR

Takımın eski yıldızlarından Dani Alves'in Dünya Kupası'na katılmak için futbol oynamaya devam etmek istediği ve bu kapsamda Barcelona'ya transferinin olabileceği ifade edildi.  UOL Esporte'de yer alan habere göre, şu anda boşta olan Dani Alves'in devre arası transfer döneminde kulübe geri dönebileceği ifade edildi.

Barcelona'da öze dönüş! Xavi'nin ardından Dani Alves de takıma katılabilir!

KULÜP BAŞKANI DA KONUŞMUŞTU

Xavi için düzenlenen imza töreninde eski futbolcuları için açıklama yapan Barcelona Başkanı Joan Laporta Dani Alves hakkında konuşmuş ve "Dani Alves çok aktif ve birçok farklı yönden kulübe yardım etmeye çalışıyor. Ayrıca, sportif açıdan da kulübe yardımcı olmayı teklif etti" ifadelere yer vermişti.

Barcelona'da öze dönüş! Xavi'nin ardından Dani Alves de takıma katılabilir!

"TELEFON ETMELERİ YETERLİ"

Kulübün efsane futbolcularının arasında kabul edilen 38 yaşındaki futbolcu daha önce yaptığı bir açıklamada, tekrar Katalan ekibinin formasını terletmek istediğini ve bunun için Barcelona'nın kendisine sadece telefon etmesinin yeterli olacağını söyledi.

Barcelona'da öze dönüş! Xavi'nin ardından Dani Alves de takıma katılabilir!

Brezilyalı yıldızın Barcelona ekibiyle görüşme yapmak için İspanya'ya uçarak yetkililerle bir araya geleceği ifade edildi. Katalan ekibi, eski yıldızını kadroya katarak Sergino Dest ve Sergi Roberto ile birlikte sağ bek pozisyonunda alternatif yaratmayı hedefliyor.

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