Barcelona’daki olaylar El Clasico için tehlike yaratıyor!

La Liga yönetimi, Barcelona’nın Real Madrid’i ağırlayacağı bu ay oynanacak “El Clasico” karşılaşmasının Katalonya’daki olaylar nedeniyle Madrid’e alınmasını İspanya Futbol Federasyonu’ndan talep etti.

İspanya’nın Barselona kentinde son günlerde yaşanan protestolar ve şiddet içeren eylemlerin ardından La Liga yönetimi harekete geçti.

Barcelona ile Real Madrid arasında 26 Ekim Cumartesi günü Camp Nou Stadı’nda oynanacak karşılaşmada güvenlik sorunu yaşanabileceği gerekçesiyle La Liga, maçın Madrid’de oynanması için İspanya Futbol Federasyonu’ndan istekte bulundu.

İspanya Futbol Federasyonu ise talebe ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.