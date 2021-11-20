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Barcelona'lı ünlü futbolcu Sergio Agüero hakkında ispanyol medyasından şok iddia! Futbolu bırakıyor mu?

Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Sergio Agüero Barcelona'nın Deportivo Alaves ile oynadığı maçta rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Kalp ritmi bozukluğu teşhisi konan futbolcunun futbolu bırakma kararı aldığı belirtiliyor.

Barcelona'lı ünlü futbolcu Sergio Agüero hakkında ispanyol medyasından şok iddia! Futbolu bırakıyor mu?

Sezon başında Manchester City'den La Liga devi Barcelona'nın yolunu tutan Arjantinli yıldız Sergio Agüero'nun, Katalan ekibiyle birlikteliği uzun sürmedi.

Barcelona'nın Deportivo ile karşılaştığı maçta rahatsızlanarak oyundan çıkan Agüero, hastaneye kaldırılmıştı.

Barcelona'lı ünlü futbolcu Sergio Agüero hakkında ispanyol medyasından şok iddia! Futbolu bırakıyor mu?

Hastanede kalp ritim bozukluğu teşhisi konulmuş ve bir süre tedavi altın alınmıştı. 

İspanyol medyasının iddia ettiğine göre, 33 yaşındaki oyuncu bu rahatsızlığından dolayı futbolu bırakma kararı aldı.

Barcelona'lı ünlü futbolcu Sergio Agüero hakkında ispanyol medyasından şok iddia! Futbolu bırakıyor mu?

Barça ile 4'ü lig, 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 5 maça çıkan Agüero, 1 gol katkısında bulunuyordu.

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