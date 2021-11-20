Barcelona'lı ünlü futbolcu Sergio Agüero hakkında ispanyol medyasından şok iddia! Futbolu bırakıyor mu?

Sezon başında Manchester City'den La Liga devi Barcelona'nın yolunu tutan Arjantinli yıldız Sergio Agüero'nun, Katalan ekibiyle birlikteliği uzun sürmedi.

Barcelona'nın Deportivo ile karşılaştığı maçta rahatsızlanarak oyundan çıkan Agüero, hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede kalp ritim bozukluğu teşhisi konulmuş ve bir süre tedavi altın alınmıştı.

İspanyol medyasının iddia ettiğine göre, 33 yaşındaki oyuncu bu rahatsızlığından dolayı futbolu bırakma kararı aldı.

Barça ile 4'ü lig, 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 5 maça çıkan Agüero, 1 gol katkısında bulunuyordu.