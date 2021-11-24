Barcelona'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Yusuf Demir, hazırlık maçlarındaki asistleri ve golleriyle kendini kanıtlamıştı. Yusuf Demir çok sürmeden Barcelona kadrosunda kendisine yer buldu. Futbol izleyicileri bu genç yetenekle ilgili araştırma yapıyorlar. Bu bağlamda, Barcelona'nın genç yıldızı Yusuf Demir kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli? Yusuf Demir hangi milli takımı seçti? Detaylara haberimizde yer veriyoruz...

YUSUF DEMİR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

18 yaşındaki Yusuf Demir 2 Haziran 2003 tarihinde Avusturya'nın Viyana şehrinde doğmuştur. 10 numara mevkisinde oynamaktadır. Rapid Wien'den kiralık olarak La Liga takımlarından Barcelona'da forma giymektedir. 1,73 metre boyunda ve 65 kg'dır.

Yusuf Demir aslen Trabzon'ludur.

YUSUF DEMİR HANGİ MİLLİ TAKIMI SEÇTİ?

Türk asıllı Yusuf Demir, Avusturya millî futbol takımını tercih etmiştir. Mart 2021'de Avusturya Milli Takımı'ndan davet almıştır.

YUSUF DEMİR'İN KARİYERİ

9 Temmuz 2021'de 500 bin avro bedelle 1 sezonluğuna Barcelona'ya kiralanmıştır. 10 milyon avro satın alma opsiyonu bulunmaktadır. 18 yıl 80 günlük olan Yusuf, Athletic Bilbao deplasmanında 62. dakikada oyuna dahil olarak Messi'den sonra Barcelona formasıyla La Liga'da forma giyen en genç oyuncu olmuştur.