Barclays petrol fiyatı öngörülerini 12 dolar düşürdü

Birleşik Krallık merkezli uluslararası banka Barclays, Covid-19 salgını nedeniyle küresel düzeyde havayolu şirketlerinin uçuşlarını büyük ölçüde düşürmeleri de dahil, talepte büyük daralma yaşanmasıyla, 2020 ıyılna ilişkin ortala petrol fiyatı öngörüsünü 12 dolar düşürdü.

Banka, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin etkisi ile talepte düşüşün hızlanmasına bağlı olarak Brent ve Batı Teksas petrolleri için 2020 yılı ortalama fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Brent ve Batı Teksas petrolleri için 2020 yılı ortalama fiyat tahminlerini 12'şer dolar indirerek 31 ve ve 28 dolar/varil olarak belirleyen Barclays'in yaptığı değerlendirmede, "Petrol fiatları, virüs salgınında köşe dönülene kadar baskı altında kalmaya devam edecek" denildi.

Barclays, Covid-19 salgınında durumun kötüleşmesi halinde petrol fiyatlarını kısa vadede 10-15 dolar/varil bandına düşebileceklerini de vurguladı.

Kaynak: DHA