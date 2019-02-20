Barda silahlı kavga: 4 yaralı

ADANA'da barda çıkan tabancalı ve pompalı tüfekli kavgada mekan sahibi ile 3 kişi yaralandı. Olay sırasında yaşananlardan etkilenen bir müşteri de kalp krizi geçirdi. Üç yaralı ile kalp krizi geçiren müşteri hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi Galleria İş Merkezi'ndeki bir barda meydana geldi. Geçen Cuma akşamı barın önüne gelen bir grup, havaya pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Bu olayın ardından çok sayıda kişi olayda kullandıkları silahla birlikte polis tarafından yakalandı. Aynı gruptan olduğu öne sürülen Sedat Ç., yanına aldığı bir kişiyle bu akşam aynı bara gitti. Konuşma esnasında bar sahibi Fikret E. ve Sedat Ç. arasında tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşüp, tabanca ve pompalı tüfeklerle karşılıklı ateş açılması üzerine Sedat Ç., yanındaki ismi öğrenilmeyen kişi, bar sahibi Fikret E. ve yakını Cumali T. yaralandı.

Bu arada Sedat Ç., Fikret E.'nin yakınları tarafından darp edilirken, kavga ve silah seslerini duyan bir müşteri ise kalp krizi geçirdi. Olayı duyup, barın onune gelen Fikret E.'nin annesi de, sinir krizi geçirdi.

HARAÇ İDDİASI

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen polislerin görgü tanıklarından aldığı ilk ifadeye göre, Sedat Ç.'nin haraç istemek için bara geldiği iddia edildi. Cuma günü de aynı sebepten dolayı bara geldikleri ve gözdağı vermek amacıyla mekanın önünde havaya ateş açtıkları öne sürüldü. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, olayda kullanılan tabanca ve tüfeğe el koyarken, silahlara ait 15 adet boş kartuş bulundu.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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DHA