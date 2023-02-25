Bardh Bylykbashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bardh Bylykbashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bardh Bylykbashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bardh Bylykbashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bardh Bylykbashi 9 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bardh Bylykbashi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bardh Bylykbashi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bardh Bylykbashi'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bardh Bylykbashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bardh Bylykbashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bardh Bylykbashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bardh Bylykbashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Ramiz Sadiku

1 Temmuz 2022 yılında KF Flamurtari

27 Ocak 2023 yılında Flamurtari FC

30 Haziran 2023 yılında KF Flamurtari

Bardh Bylykbashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bardh Bylykbashi şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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