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  3. Baret takmayan inşaat işçisinin feci ölümü!

Baret takmayan inşaat işçisinin feci ölümü!

Beylikdüzü'nde 30 yaşındaki Ali Ekber Ölmez isimli bir inşaat işçisi yapımına devam edilen bir inşaatın önünde telefonla konuştuğu sırada başına taş düştü. Olayda ağır yaralanan Ölmez, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza anı ise kameralara anbean kaydedildi.

Baret takmayan inşaat işçisinin feci ölümü!

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19 Kasım 2020 Perşembe 10:22
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