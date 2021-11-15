Leblebi canından etti! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı!Demet Akalın'dan hamilelik açıklaması! Belirginleşen göbeği dikkatlerden kaçmamıştı!İzmir'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti!Meteorolojiden pus ve sis uyarısı! Bugün hava nasıl olacak 15 Kasım 2021 Pazartesi?Bargam ne demek, TDK'ya göre Bargam kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Antroposantrizm ne demek, TDK'ya göre Antroposantrizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mübadele ne demek, TDK'ya göre Mübadele kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mütesanit ne demek, TDK'ya göre Mütesanit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Akbabagiller ne demek, TDK'ya göre Akbabagiller kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kazolit ne demek, TDK'ya göre Kazolit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Bargam ne demek, TDK'ya göre Bargam kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bargam ne demek, TDK'ya göre Bargam kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bargam kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bargam ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bargam nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bargam kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bargam ne demek, TDK'ya göre Bargam kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bargam ne demek? Bargam TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bargam kelimesi. Peki bargam ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bargam nedir, bargam kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

BARGAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bargam kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bargam kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Levreğe benzer bir balık

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT