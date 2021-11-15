Bargam ne demek, TDK'ya göre Bargam kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bargam ne demek? Bargam TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bargam kelimesi. Peki bargam ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bargam nedir, bargam kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BARGAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bargam kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bargam kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Levreğe benzer bir balık

