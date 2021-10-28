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Barı ne demek, TDK'ya göre Barı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Barı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Barı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Barı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Barı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Barı ne demek, TDK'ya göre Barı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Barı ne demek? Barı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi barı kelimesi. Peki barı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre barı nedir, barı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BARI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Barı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre barı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çit

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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