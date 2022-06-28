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Barınakta kilitli kalan hayvanların ölümüne sebep olmuştu! Barınak sahibine para cezası!

Bartın'da 2 gündür etkili olan sağanak yağışlarda barınakta kilitli kalarak ölen köpeklerden dolayı sorumlu Sevim Arkan'a hayvanları kilitli bırakarak ölümlerine sebep olduğu için para cezası kesildi.

Barınakta kilitli kalan hayvanların ölümüne sebep olmuştu! Barınak sahibine para cezası!

Karadeniz Bölgesi'de günledir etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bartın'da da 5 gündür etkili olan yağışlar sele dönüşerek ev ve iş yerlerine kadar ulşatı ve ağır hasarlara neden oldu.  Bartın’ın Okçular köyünde de bir barınakta kilitli kalan köpeklerin ölmesi üzerine sorumlu olan Sevim Arkan'a cezai işlem uygulandı. 

Barınakta kilitli kalan hayvanların ölümüne sebep olmuştu! Barınak sahibine para cezası!

HAYVANLARIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU

Edinilen bilgiye göre Bartın’ın Okçular köyünde topladığı yardımlarla Sevim Arkan’ın bir arazide beslediği sahipsiz köpeklerin bulunduğu barınakların sel suyu ile dolmasıyla içerideki hayvanlar olumsuz etkilendi.  Vatandaşların haberi ile barınağın olduğu yere gelen Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kurtarma çalışması yaptı. 300 köpek güvenli bölgeye alınarak, Bartın Hayvan Barınağı'na götürüldü. 22’si yavru olmak üzere 56 köpek öldü.

Barınakta kilitli kalan hayvanların ölümüne sebep olmuştu! Barınak sahibine para cezası!

PARA CEZASI UYGULANDI

Barınakta sel sularına kapılarak ölen hayvanlarla ilgili olarak barınağın sahibi Sevim Arkan’a Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 434 bin TL idari para cezası kesildi.

Barınakta kilitli kalan hayvanların ölümüne sebep olmuştu! Barınak sahibine para cezası!

 

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