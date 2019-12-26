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Barınakta Noel kutlaması

Didim Belediyesi tarafından yeni yıla öncesi barınakta Noel etkinliği düzenlendi.

Barınakta Noel kutlaması

Didim Belediyesi tarafından yeni yıla öncesi barınakta Noel etkinliği düzenlendi.

Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağında düzenlenen Noel etkinliğine, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcılarımız Yusuf Deveci, Zeynel Şener, Belediye Meclis üyelerimiz, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve hayvan severler katıldı.

Etkinlikte Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, barınaktaki A bloğun yapımında büyük katkıları bulunan Lynn ve Roy Dulledge çiftine bir teşekkür sertifikası takdim etti.

Barınakta Noel kutlaması

Barınakta Noel kutlaması

Kaynak: İHA




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