Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer ile yollar ayrıldıBakım personeline koronavirüs eğitimiEvlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldürdüBlecik'te otomobile silahlı saldırıSahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı| Başvurular ne zaman ve nereden yapılacak? Başvuru şartları neler?Kalp sağlığınız korumak için bu önerileri mutlaka uygulayın!Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Kolaylı'dan Ermenistan'a kınamaBelhanda, Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Nice ile anlaştı iddiasıGelinim Mutfakta yarışmacısı Ümran Tunca kimdir? Ümran Tunca ve kayınvalidesi nereli?Barınaktan kaçan yavru maymun elektrik akımına kapılarak öldü
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Barınaktan kaçan yavru maymun elektrik akımına kapılarak öldü

Barınaktan kaçan yavru maymun elektrik akımına kapılarak öldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı barınağından kaçmak isteyen yavru maymun, atladığı elektrik direğinde akıma kapılarak telef oldu.

Barınaktan kaçan yavru maymun elektrik akımına kapılarak öldü

Kocaeli'ninDarıca ilçesinde kurulu bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'ndaki barınağından kaçan yavru maymun, yol kenarındaki elektrik tellerine atlayınca akıma kapılıp, telef oldu.

Bünyesinde 260 tür ile yaklaşık 3 binin üzerinde hayvanı barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda bulunan barınağından kaçarak çevredeki ağaçlara saklanan yavru maymun hayvanat bahçesi görevlilerince yakalanmak istendi. Ellerinde file kepçelerle yavru maymunu kovalayan görevliler onu yakalamayı başaramadı. Bu sırada bulunduğu ağaçtan diğer ağaca zıplayan yavru maymun kendisini yakalamak isteyen görevlilere zor anlar yaşattı. Ağaçtan ağaca yer değiştiren maymun son olarak zıpladığı yol kenarındaki elektrik tellerinde sallanırken ayakları diğer tele temas edince enerji akımına kapıldı. Tellerde bir süre asılı kalan maymun daha sonra aşağıya düştü. Hayvanat bahçesi görevlileri yol kenarına düşüp telef olan maymunu hayvanat bahçesine götürdüler.

Barınaktan kaçan yavru maymun elektrik akımına kapılarak öldüBarınaktan kaçan yavru maymun elektrik akımına kapılarak öldüBarınaktan kaçan yavru maymun elektrik akımına kapılarak öldü

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT