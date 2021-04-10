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  3. Barınma merkezinde inceleme! BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay'da geçici barınma merkezini ziyaret etti

Barınma merkezinde inceleme! BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay'da geçici barınma merkezini ziyaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde incelemede bulundu. Bozkır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Bükülmez Karakolu'nu ziyaret etti.

Barınma merkezinde inceleme! BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay'da geçici barınma merkezini ziyaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde incelemede bulundu. Bozkır, beraberindeki BM yetkilileriyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Bükülmez Karakolu'nu ziyaret etti.

MESLEK EDİNDİRME KURSLARI

Ardından Altınözü ilçesindeki Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'ne giden Bozkır, Kaymakam Bülent Uygur'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Buradaki meslek edindirme kurslarında inceleme yapan Bozkır, Türk Kızılay Çocuk Dostu Alanı'nda Suriyeli yetimlerle bir süre sohbet edip onlara çeşitli hediyeler verdi. Altınözü Kültür Merkezi'ni de ziyaret eden Bozkır, kurslarla ilgili de bilgi aldı. Bozkır'a ziyaretlerinde, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz de eşlik etti.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Barınma merkezinde inceleme! BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay'da geçici barınma merkezini ziyaret etti

Barınma merkezinde inceleme! BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay'da geçici barınma merkezini ziyaret etti

Barınma merkezinde inceleme! BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay'da geçici barınma merkezini ziyaret etti

Barınma merkezinde inceleme! BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay'da geçici barınma merkezini ziyaret etti

Barınma merkezinde inceleme! BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay'da geçici barınma merkezini ziyaret etti

Barınma merkezinde inceleme! BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay'da geçici barınma merkezini ziyaret etti

Barınma merkezinde inceleme! BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay'da geçici barınma merkezini ziyaret etti

Barınma merkezinde inceleme! BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay'da geçici barınma merkezini ziyaret etti

Barınma merkezinde inceleme! BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay'da geçici barınma merkezini ziyaret etti

Barınma merkezinde inceleme! BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay'da geçici barınma merkezini ziyaret etti

Barınma merkezinde inceleme! BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay'da geçici barınma merkezini ziyaret etti

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