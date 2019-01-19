Barınma merkezindeki sokak hayvanlarını besleyen öğrenciler duygusal anlar yaşadı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir öğretmen, öğrencilerine hayvan sevgisi aşılamak için okul bünyesinde kurduğu kulüp aracılığı ile hem sokak hayvanlarını besliyor hem de öğrencilerine hayvan sevgisini aşılıyor.

İskenderun Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Meslek Dersi Öğretmeni Nesrin Eren, okul bünyesinde kurduğu Hayvanları Koruma Kulübünde öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak amacıyla bir etkinlik yaparak öğrencileri ile birlikte sokakta yaşayan kedi ve köpekleri besledi. Aralarında topladıkları harçlıklarla aldıkları mama, tavuk ve konserve ile soğukta zor günler geçiren kedileri besleyen öğrenciler kalan kısmını ise yardımlarla hizmet vermekte olan kedi bakım ve rehabilitasyon merkezine bağışladılar. Hatay Büyükşehir Belediyesi Kedi Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan kedileri besleyen ve onları seven öğrenciler, kedilerin durumları karşısında duygulandılar. Bir çoğu otomobillerin çarpması sonucu bacağı kopan, gözü kör olan hatta işkence görerek sakat kalan kedileri gören öğrenci ve öğretmenler duygusal anlar yaşadılar.

Okul bünyesinde kurduğu Hayvanları Koruma Kulübünde amacının öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak olduğunu belirten Sağlık Hizmetleri Meslek Dersi Öğretmeni Nesrin Eren, "Sevgi mükemmel bir şey tüm anne babalara sesleniyorum lütfen çocuklarınıza hayvan sevgisini aşılayın. Şiddetin çok yoğun olduğu şu dönemde güzel bir şeyi sevmeye sevginin karşılığını almaya merhamet ve vicdan duygusuna o kadar çok ihtiyacımız var ki, inanın bu canlar sayesinde bu sevgiyi elde edeceksiniz" dedi.

Kedi bakım evindeki hayvanların bakımı ile yakından ilgilenen ve kendisini onlara adayan İskenderun Sokak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Mine Altay ise, eğitimin sevgi ve merhametle birleştirilerek çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması gerektiğinin önemine değinerek, "Biz kendimizi bu canlara adadık. Sevgi bambaşkadır ağızları olup dilleri olmayan bu hayvanlar için lütfen çocuklarımıza sevgi aşılayalım. Eğitim sadece okumak ile olmaz. Biz burada kedilerin bakımını ve rehabilitasyonunu yapıyoruz yardımlarla ayakta duruyoruz insanların buraya gelip kedilere bir kap mama vermelerini ve bunu yaparken gözlerine bakarak o sevgiyi hissetmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kedi bakım evi ve rehabilitasyon merkezi Müdürü Gizem İlter ise sokağa terk edilmiş, kazada yaralanmış yardıma ve bakıma muhtaç kedilerin merkeze getirildiğini ve bu kedilerin bakımlarının ve tedavilerinin yapılarak sözleşme ile sahiplendirilip takibinin yapıldığını belirtti.

Öğrenciler ise hayvanları sevmekten büyük mutluluk duyduklarını belirttiler. Merhametli vicdan sahibi olmanın önemini kavradıklarını belirten öğrenciler, hayvanlara olan sevgilerini dile getirdiler. Bu etkinlik sayesinde hayvan sevgisini daha iyi anladıklarını belirten öğrenciler öğretmenlerine teşekkür ettiler. İnsanların akıllarında kalıcı olması için kedi bakım evinde her kediye ayrı bir isim veriliyor.

Kaynak: İHA