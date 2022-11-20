Barış Akarsu Merhaba" filmi, sanatçının memleketi Bartın’da gösterime girdi

Genç yaşta hayata veda eden Anadolu rock müziği sanatçısı Barış Akarsu'nun yaşamını anlatan "Barış Akarsu Merhaba" filmi, sanatçının memleketi Bartın’da gösterime girdi

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Barış Akarsu Merhaba" filmi, sanatçının memleketi Bartın’da gösterime girdi

Başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz, gösterim öncesi gazetecilere, 16 Kasım’da İstanbul’da yapılan galanın güzel geçtiğini ve filme yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Barış'ın hayranları, dostları ile babası Selahattin ve kardeşi Nesrin Akarsu'nun da kendilerini yalnız bırakmadığını dile getiren Şaşmaz, şöyle konuştu:

NESRİN AKARSU, HEM SEVİNÇLİYİM HEMDE ÜZÜNTÜLÜYÜM

"Şimdi Barış’ın memleketindeyiz. Filmin çekimlerinin bir bölümünü de Amasra’da yaptık ve ben 1,5 ay buradaydım. Burası benim için çok anlamlı bir şehir oldu. Barış’ın şarkısında dediği gibi hasret kokan şehir, sevda kokan şehir, deniz kokan şehir. Benim için de öyle bir şehir oldu burası. Geldiğimde kendimi, kendi memleketimde hissediyorum. Barış’ı da kendimden bildim. Halk da beni Barış’ın yerine koydular, Barış gibi sevdiler. Bu benim için paha biçilemez, en önemli şey oldu. Umarım Barış’ı onlara istedikleri gibi gösterebilmişimdir. Gerçekten iyi şekilde anlatabilmişimdir. Barış’ın memleketinde Bartın’da, Amasra’da bu duyguyu yaşamak çok önemli. Çok zor bir insanı bir insanın yerine koyabilmek. Barış gibi bir insanın yerine koyulabilmek benim için çok önemliydi ve ben bunu yaşıyorum. Bunun haklı gururuyla da çok mutluyum."

Barış Akarsu'nun kardeşi Nesrin Akarsu’nun kendisine sanatçının montunu, kolyesini ve bilekliğini de hediye ettiğini belirten Şaşmaz, "Bunları hep taşıyacağım. Paha biçilemez bir duygu, iyi ki buradayım, iyi ki filmi beraber izleyeceğiz." diye konuştu.

Barış Akarsu'nun kardeşi Nesrin Akarsu da, ağabeyinin filminin memleketi Bartın'da gösterime girmesinin heyecanını yaşadıklarını vurguladı.

Akarsu, "Filmi izlemenin duygularını anlatmak mümkün değil ancak yaşanır derim. Benim üzüntülerimi ancak ben gibi yaşayan anlar. Ağabeyimi bu şekilde İsmail Ege Şaşmaz'da görmek çok gurur verici. Hem hüzünlüyüm,

216.webp hem mutluyum." ifadelerini kullandı.

FİLMİN BARTINDAKİ GÖSTERİMİNE YOĞUN İLGİ

Filmin Bartın’daki ilk gösterimine sanatçı Akarsu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Ersin Arslan da izledi.

Çocukluğunda müziğe ilgi duymaya başlayan Barış Akarsu, 2004 yılında katıldığı "Akademi Türkiye" adlı şarkı yarışmasıyla adını duyurdu.

Yarışmada birinci olmasının ardından albüm çıkaran Akarsu, müzik çalışmalarının yanı sıra "Yalancı Yarim" adlı dizide rol aldı. Barış Akarsu'nun bulunduğu otomobil, 29 Haziran 2007'de, Bodrum Torba Kavşağı'nda kamyonla çarpışmış, otomobilde bulunan Zeynep Koçak ve Nalan Kahraman ölmüş, tedavi altına alınan Barış Akarsu da 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

KAYNAK: AA

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