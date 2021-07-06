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Barış Alper Yılmaz aslan oldu!

Transferde hız kesmeyen Galatasaray'da gündem bir an olsun yavaşlamıyor. Yabancı kısıtlaması geldikten sonra yıldız transferinde olduğu kadar genç ve yerli oyuncu transferlerine de ağırlık vermek isteyen sarı kırmızılı ekipte Barış Alper Yılmaz ismi gündeme gelmişti. Galatasaray'ın anlaşmayı sağladığı ifade edildi.

Barış Alper Yılmaz aslan oldu!

Yerli oyuncu transferlerine de ağırlık vermek isteyen Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Keçiörengücü'nün futbolcusu Barış Alper Yılmaz gündeme gelmişti. Yeni gelen bilgilere göre sarı kırmızılı ekip gen. futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Burak Elmas dönemindeki ilk transfer olacak Barış Alper Yılmaz için artık KAP açıklaması bekleniyor.

Barış Alper Yılmaz aslan oldu!

MENAJERİ DE DOĞRULADI

Genç futbolcunun menajeri Tuncay Maldan, konuyla ilgili olarak bir radyo yayınına katılarak "Galatasaray ile anlaşmaya varıldı. Prodesürler hallediliyor. Hayırlı olsun diyebiliriz." açıklamalarında bulundu.

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz transferi için Başkent ekibine 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği açıklandı. Bunun yanında sarı kırmızılılar genç bir futbolcusunu da Keçiörengücü'ne verecek.

FATİH TERİM OYUNCUYU ÇOK İSTEDİ

Barış Alper Yılmaz'ın hocası İlker Püren, transferin detaylarıyla ilgili de bilgi verirken, "Barış'ın Galatasaray'a transferinde Fatih Terim çok ısrarcı oldu. Fatih hocanın bu isteği, Barış'ın Galatasaray'a gitmesinde etkili oldu. Çünkü Barış, Ümit Milli Takım'a gidince, tüm takımların ilgisini çekmişti. Aklınıza gelebilecek tüm takımlardan teklif aldı. Kendisi, Galatasaray'ı özellikle seçti. Kerem, Oğulcan, Emre Akbaba gibi bir tercih yaptı" ifadelerine yer verdi.

Barış Alper Yılmaz aslan oldu!

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