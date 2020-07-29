Barış Arduç evlendi mi? "Deliha" filmi için bir araya gelen Gupse Özay ve Barış Arduç uzun süren bir birliktelik yaşadı. Peki Barış Arduç evlendi mi? Ayrıntılar Haberimizde...

BARIŞ ARDUÇ EVLENDİ Mİ?

Barış Arduç ve Gupse Özay, bugün Çeşme'de nikâh masasına oturdu. Çift, sonbaharda yapmayı planladıkları düğünlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ertelemek durumunda kalmıştı. Ünlü çift, aniden aldıkları bir kararla Çeşme’de nikâh organize etti.

Barış Arduç ve Gupse Özay'ın nikah töreni tatil yaptıkları otelde gerçekleşti. Çift, tatillerini Çeşme'de sürdürecek.

Yaklaşık 6 yıldır sansasyonellerden uzak bir ilişki yürüten Gupse Özay ve Barış Arduç bugün evlendi. 2014 Kasım'dan beri aşk yaşayan Gupse Özay ve yakışıklı oyuncu Barış Arduç Çeşme'de sade bir nikahla dünyaevine girdi.

"GÜNÜ GELDİĞİNDE HABERİNİZ OLUR" DEMİŞTİ!

Barış Arduç, daha önce evlilik iddialarına ilişkin şunları söylemişti:

“Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir.”

2014 yılından bu yana parmakla gösterilen bir aşk yaşayan Gupse Özay - Barış Arduç çifti, geçtiğimiz aylarda yeni bir eve taşınmıştı.