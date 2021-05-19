Barış Arduç kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Barış Arduç TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oluyor. Ünlü oyuncu Arduç dizide Sultan Alparslan karakterini canlandıracak. Bu haberin ardından kullanıcılar Barış Arduç'un hayatı hakkında araştırma yapmaya başladı. Haberimizde, Barış Arduç kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? sorularının yanıtını bulabilirsiniz.

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

9 Ekim 1987 İsviçre, Scherzingen doğumlu Barış Arduç 33 yaşındadır. İsviçre'de büyüyen Arduç daha sonra ailesiyle Türkiye'ye döndü, ilk ve orta okulu burada bitirdi. Liseden sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini kazandı. Ancak okula uyum sağlayamayan Arduç, İstanbul'a geri döndü.

Arduç, yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraştı. Aynı zamanda Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Şile'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanışması hayatının dönüm noktası oldu. Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosu'nda teatral eğitimine katıldı ve profesyonel oyunculuğa ilk adımını attı.

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI

Barış Arduç, kariyer hayatı boyunca birçok dizi ve film projelerinde yer almış başarılı bir oyuncudur. Oyunculuk hayatına ilk adımını "Küçük Hanımefendi" dizisiyle atmıştır. Ardından "Dinle Sevgili", "Pis Yedili", "Benim İçin Üzülme" , "Bugünün Saraylısı" , "Racon: Ailem İçin" gibi dizilerde oyunculuk kariyerini sürdürmüştür.

Kariyerinin en parlak zamanlarını Elçin Sangu ile başrolünü paylaştığı "Kiralık Aşk" dizisi döneminde yaşamıştır. Daha sonrasında ise Kuzgun ve Çukur adlı dizilerde rol almıştır.

Son olarak Barış Arduç, TRT1 ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Uyanış: Büyük Selçuklu'nun kadrosuna dahil oldu. Ünlü oyuncu Arduç, bu dizide Sultan Alparslan'ı canlandıracak.