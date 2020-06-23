Barış Arduç ve Gupse Özay sezonu açtı! Ayrılık iddialarına el ele yanıt!
Barış Arduç ve Gupse Özay ayrılık iddialarını el ele verdikleri pozla yalandı. Gupse Özay ve Barış Arduç, gün boyu denize girmek yerine sohbet etti. Gupse Özay'ın çok zayıfladığı gözlerden kaçmadı.
Gupse Özay ve Barış Arduç çifti yaz sezonunu Bodrum'da açtı. 6 yıldır mutlu bir birliktelikleri olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti Bodrum'da görüntülendi.
Ayrılık iddialarının ardından Bodrum'da görünen çift Maça Kızı isimli mekanda dostlarıyla vakit geçirdi.
Gupse Özay'ın verdiği kilolarda gözlerden kaçmadı.
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