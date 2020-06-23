Gupse Özay ve Barış Arduç çifti yaz sezonunu Bodrum'da açtı. 6 yıldır mutlu bir birliktelikleri olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti Bodrum'da görüntülendi.

Ayrılık iddialarının ardından Bodrum'da görünen çift Maça Kızı isimli mekanda dostlarıyla vakit geçirdi.

Gupse Özay'ın verdiği kilolarda gözlerden kaçmadı.