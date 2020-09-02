Barış Atay'a bu yüzden saldırmışlar! İşte nedeni: Yol verme nedeniyle tartıştık

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı Kadıköy’de yaşanan olayda Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay bir sokakta 4 kişinin saldırısına uğradı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler “kasten yaralama” suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler emniyetteki işlemlerini ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüpheliler Ö.C., Ç.Ç. ve Ç.B., “kasten yaralama” suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye gönderilmişti. 3 şahıs mahkeme kararıyla tutuklandı.

KAVGANIN YOL VERME YÜZÜNDEN ÇIKTIĞINI SÖYLEDİLER

Şüpheli şahısların savcılıktaki ifadelerinde yürürken yol verme nedeniyle tartıştıklarını ve Atay’ın milletvekili olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi. Öte yandan, diğer şüpheli K.T.’nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Siirt'te uzman çavuş Musa Orhan tarafından tecavüz ettiği iddia edilen 18 yaşındaki İpek Er intihar etmişti. İntiharından önce yazdığı mektupta Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia etmiş ve intiharından Orhan'ı sorumlu tutmuştu. Bu olayın üzerine Musa Orhan'ın 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklanması fakat akabinde serbest bırakılmasının ardından TİP Milletvekili Barış Atay, sosyal medya hesabı üzerinden Süleyman Soylu'ya konu hakkında atıfta bulundu. Musa Orhan'ı kastederek Bakan Soylu'ya "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın!" diyen Atay'ın bu tweetine Soylu ise, "Benden ‘tecavüzcü kollayıcı’ olmaz da senden tam tecavüzcü olur. Tuma’nın kollayıcısı… Dikkat yakalanma…" ifadeleriyle cevap vermişti.

Barış Atay'a saldırı olayında flaş gelişme!