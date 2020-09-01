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Barış Atay'a saldırı olayında flaş gelişme!

Kadıköy'de Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Barış Atay'a saldırı olayında flaş gelişme!

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'a Kadıköy'de yapılan saldırı ile ilgili yürütülen soruşturmada olay yerinin çevresindeki iş yeri kameralarını inceleyen polis ekipleri saldırıda bulunan 4 kişiyi tespit etti. Bu şahıslardan üçünün gözaltına aldığı öğrenildi.

Saldırganların yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Siirt'te intihar girişiminde bulunup 20 gün komada kaldıktan sonra yaşama veda eden 18 yaşındaki İpek Er, intiharından önce yazdığı mektupta Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia etmiş ve intiharından Orhan'ı sorumlu tutmuştu. Bu olayın üzerine Musa Orhan'ın 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklanması fakat akabinde serbest bırakılmasının ardından TİP Milletvekili Barış Atay, sosyal medya hesabı üzerinden Süleyman Soylu'ya konu hakkında atıfta bulundu. Musa Orhan'ı kastederek Bakan Soylu'ya "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın!" diyen Atay'ın bu tweetine Soylu ise, "Benden ‘tecavüzcü kollayıcı’ olmaz da senden tam tecavüzcü olur. Tuma’nın kollayıcısı… Dikkat yakalanma…" ifadeleriyle cevap vermişti.

Barış Atay'ın paylaşımı:

Bakan Soylu'nun paylaşımı:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay ile sosyal medyadaki münakaşası ve akabinde Atay'ın 5 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğrayarak darbedilmesi ülke gündemine oturmuştu.

Gelecek Partisi Dış Politika Başkanı Kani Torun ise olaya ilişkin yaptığı paylaşımda "İçişleri bakanının bir muhalefet Milletvekili ile girdiği diyalog demokrasimiz için utanç verici. Sonrası ise korkunç, Milletvekili lince uğruyor. 90'ların aktörleri geri döndü derken uygulamaları da geri dönmeye başladı. Sırada faili meçhuller mi var?" ifadelerin yer vermişti.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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