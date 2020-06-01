Barış Çakan kimdir? Nereli? Öldü mü? Neden öldü? Resmi açıklama geldi

Dün Ankara Etimesgut'ta yaşanan Barış Çakan olayı sosyal medyanın gündemine düştü. Konuyla ilgili Ankara Valiliği'nden gerekli açıklama yapılırken HDP'nin yalanı da meydana çıkmış oldu. Peki Barış Çakan kimdir? Nereli? Öldü mü? Neden öldü? Kürtçe şarkı dinlediği için mi öldü? Tüm merak edilenler haberimizde

BARIŞ ÇAKAN KİMDİR?

2000 doğumlu Barış Çakan, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi'nde Pazar akşamı üç kişilik bir grubun saldırısı sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.

BARIŞ ÇAKAN ÖLDÜ MÜ? NEDEN ÖLDÜ?

Haberlere konu olan Çakan’ın Kürtçe müzik dinlediği iddiasıyla saldırıya uğradığını aktarılırken saldırı sonucu kalbinden bıçaklanan Çakan olay yerinde vefat ettiği iddia edildi.

Konuyu Twitter hesabı üzerinden HDP milletvekillerinin iddiaları olayın görgü tanıkları tarafından yalanlandı.Barış Çakan'ın Kürtçe müzik dinlediği için değil yüksek sesle müzik dinlediği için bir grupla tartıştıkları ve bu nedenle çıkan kavga esnasında hayatını kaybettiği belirtildi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Alsancak Mahallesi'nde dün yaşanan olay Türkiye gündemine oturdu. Dün (31 Mayıs 2020 Pazar) saat 22.30’da Ağrı Patnos’lu Barış Çakan (20) çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Çakan'ın Kürtçe şarkı dinlediği için öldürüldüğü iddia edilmişti.

Sosyal medyada gündem olan ve kısa sürede Türkiye gündemine oturan olay hakkında Ankara Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"31.05.2020 Pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen, bıçakla adam öldürülmesi olayıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden kasıtlı ve yanlış iddiaların paylaşıldığı müşahede edilmesi nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır. Maktulün arkadaşı B. A. alınan ilk ifadesinde olayın bu şekilde başladığını belirtmektedir.

Diğer yandan olayla ilgili şüpheliler derhal gözaltına alınarak gerekli adli süreç Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda detaylı bir şekilde sürdürülmektedir.

Konunun başka mecralara çekilerek tahrik unsuru olarak kullanılmasının iyi niyetten uzak olduğu aşikârdır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

HDP'DEN BU OLAYLA İLGİLİ PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR

Haberin PKK yanlısı sitelerde provokatif bir şekilde verilmesinden sonra benzer bir paylaşım da HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'dan geldi. Kaçmaz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara‘da 20 yaşındaki Barış Çakan, Kürtçe müzik dinlediği için üç kişilik grubun saldırısı sırasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Şimdi sen mutlu musun? @suleymansoylu" ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN KAÇMAZ'IN PAYLAŞIMI YALANLANDI

HDP'li vekil Kaçmaz'ın provokatif paylaşımına İçişleri Bakanlığı Müşaviri Burak Gültekin tarafından tepki geldi. Gültekin, Kaçmaz'ın yalan söylediğini belirterek, "1. Yalan söylüyorsun 2. Araç içinde dinlenen yüksek sesli müzikten kavga çıkıyor 3. Dinlenen müzik Türkçe 4. Olayın herhangi bir kısmında Kürtçenin K'si yok Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmekten Hakkınızda ilgililer suç duyurusunda bulunacak" dedi.