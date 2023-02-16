Baris Can Bolat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baris Can Bolat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baris Can Bolat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baris Can Bolat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baris Can Bolat 5 Nisan 2003 tarihinde Kahramanmaras şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Barış Can Bolat şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baris Can Bolat Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Baris Can Bolat, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Baris Can Bolat'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Baris Can Bolat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baris Can Bolat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Baris Can Bolat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baris Can Bolat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Kahramanmaraş

Baris Can Bolat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baris Can Bolat şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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