Baris Celik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baris Celik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baris Celik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baris Celik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baris Celik 3 Nisan 1998 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Namık Barış Çelik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baris Celik Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini miya sports yapmaktadır. Baris Celik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karşıyaka futbol takımında oynamaktadır. Karşıyaka takımına 14 Eylül 2017 tarihinde katılmıştır. Baris Celik'nin Karşıyaka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Baris Celik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/35bariscelik/

Baris Celik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baris Celik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Baris Celik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baris Celik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2017 yılında Karşıyaka

Baris Celik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baris Celik şuan Karşıyaka takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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