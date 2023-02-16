Baris Ekincier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baris Ekincier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Baris Ekincier kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Baris Ekincier ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Baris Ekincier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baris Ekincier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baris Ekincier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baris Ekincier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baris Ekincier 24 Mart 1999 tarihinde Hemer şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye,Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Barış Əkinçiər şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baris Ekincier Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MK Sport Consulting yapmaktadır. Baris Ekincier, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Waldhof Mannheim futbol takımında oynamaktadır. SV Waldhof Mannheim takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Baris Ekincier'nin SV Waldhof Mannheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Baris Ekincierboyu ve yaşı kaç

Baris Ekincier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baris Ekincier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Baris Ekincier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baris Ekincier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında RW Essen U17

1 Temmuz 2016 yılında RW Essen U19

11 Temmuz 2017 yılında VfL Bochum U19

1 Temmuz 2018 yılında Bochum

18 Temmuz 2019 yılında A. Klagenfurt

27 Mayıs 2020 yılında Bochum

31 Ağu 2021 yılında Waldh. Mannheim

Baris Ekincier kimdir

Baris Ekincier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baris Ekincier şuan SV Waldhof Mannheim takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Iserlohn 46/49 (-2015), Rot-Weiss Essen (2015-2017)

Baris Ekincier Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 9 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U17 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Baris Ekincier nereli

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