Barış istediler! Rusya'da savaş karşıtları yaka paça gözaltına alınıyor! Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için yedinci gününde devam eden protesto eylemlerine yüzlerce kişi katılırken 700'den fazla kişi gözaltına alındı. Ülkede toplam gözaltı sayısı 7 bin 500'e ulaştı.

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Rusya'da başta başkent Moskova ve St. Petersburg olmak üzere çeşitli kentlerde Rusya-Ukrayna savaşına karşı izinsiz protesto eylemleri düzenlendi. POLİS GÜVENLİK BARİKATI KURDU AA'da yer alan son dakika haberine göre eylem öncesi Moskova merkezindeki cadde ve meydanlarında sıkı güvenlik önlemleri alan polis, barikatlar kurdu. GÖSTERİCİLER "SAVAŞ DURSUN" DEDİ Girişi kapatılan Kızıl Meydanı yakınlarında toplanan kalabalık, Rus hükûmetinden Ukrayna'daki savaşı durdurması ve barışı sağlaması talebinde bulundu. "SAVAŞA KARŞIYIZ" PANKARTLARI St. Petersburg'daki Nevskiy Caddesi'ne çıkan yüzlerce kişi de savaş karşıtı pankartlar açarak "Savaşa karşıyız" sloganı attı. 32 KENTTE GÖSTERİ DÜZENLENDİ Moskova ve St. Petersburg'un yanı sıra, Rusya'nın 32 kentinde düzenlenen izinsiz protesto eylemlerinde 700'den fazla kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. TOPLAM GÖZALTI SAYISI 7 BİN 500 OLDU Ülke genelinde 24 Şubat'tan bu yana düzenlenen eylemlerde 7 bin 500'ün üzerinde kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri rusya