Sosyal medya asistanı tarafından bir süre önce hastanede olduğu bildirilen Barış Kahraman'ın sağlık durumu binlerce takipçisi tarafından merak edildi. Sosyal medya fenomeni olan Barış Kahraman öldü mü? Kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya fenomeni Barış Kahraman'ın son durumu ne? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

BARIŞ KAHRAMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Barış Kahraman, türkü söylediği videoları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla kısa sürede binlerce insana ulaştı. Sosyal medya hesabında 52 bin takipçiye hitap ederek sosyal medya fenomeni haline geldi.

Barış Kahraman Şarkıları

Barış Kahraman - Unutma

Barış Kahraman - Arada Bir

Barış Kahraman - Ölüm Ol Sonum Olma

Barış Kahraman - Sevdanın Kefeni

Barış Kahraman - Doğru Mu Söyle

Barış Kahraman - Buralarda





SOSYAL MEDYA FENOMENİ BARIŞ KAHRAMAN'IN SON DURUMU NE?

Sosyal medya hesabında 52 bin takipçiye sahip olan Kahraman 6 gün önce hastaneye kaldırılmıştı. Barış Kahraman'ın yaklaşık bir haftadır gıda zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü bildirilmişti.

BARIŞ KAHRAMAN ÖLDÜ MÜ?

Söylediği türküleri sosyal medya hesabından paylaşarak internette tanınan isimler arasına giren Barış Kahraman'dan kötü haber geldi. Barış Kahraman'ın 6 gün önce gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanede olduğu açıklanmıştı. Daha sonra sosyal medyadan Barış Kahraman'ın vefat haberi geldi. Haber, sosyal medya hesabını yöneten asistan tarafından "Allah gani gani rahmet eylesin, toprağın bol, mekanın cennet olsun" sözleriyle verildi.