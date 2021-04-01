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  3. Barış Kılıç Yasak Elma geri mi dönüyor? Yasak Elma Kaya geri mi dönüyor, dönecek mi?

Barış Kılıç Yasak Elma geri mi dönüyor? Yasak Elma Kaya geri mi dönüyor, dönecek mi?

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'da flaş bir gelişme yaşandı. Kaya karakteriyle izleyicinin gönlünü kazanan Barış Kılıç'ın diziye geri döneceği konuşuluyor. Yasak Elma izleyicileri Barış Kılıç Yasak Elma geri mi dönüyor? Yasak Elma Kaya geri mi dönüyor, dönecek mi? sorularının yanıtı araştırmaya başladı. Yanıtlar haberimizde...

Barış Kılıç Yasak Elma geri mi dönüyor? Yasak Elma Kaya geri mi dönüyor, dönecek mi?

FOX TV'nin ilgiyle takip edilen Yasak Elma dizisi izleyicileri bu günlerde oldukça heyecanlı... Dizide tüm kötülük ve entrikalara rağmen, adeta iyiliğin temsilcisi olan Kaya'nın diziye geri döneceği konuşuluyor. Avukat Kaya karakteri ile kendine hayran bırakan Barış Kılıç Yasak Elma geri mi dönüyor? Yasak Elma Kaya geri mi dönüyor, dönecek mi? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde...

BARIŞ KILIÇ YASAK ELMA GERİ Mİ DÖNÜYOR? YASAK ELMA KAYA GERİ Mİ DÖNÜYOR, DÖNECEK Mİ?

Barış Kılıç Yasak Elma geri mi dönüyor? Yasak Elma Kaya geri mi dönüyor, dönecek mi?

Şevval Şam, Nesrin Cavadzade ve Eda Ece'nin başrollerini paylaştığı dizi Yasak Elma'ya kadrodan ayrılan bir oyuncunun geri döneceği konuşuluyordu. Yapım şirketi Medyapım da dizinin eski bir oyuncusunun ekibe tekrar döneceğini açıkladı. O ismin Kaya karakterine hayat veren Barış Kılıç olduğu öğrenildi. Barış Kılıç'ın diziye geri dönüyor olması hayranları arasında büyük heyecan yarattı. Bir avukata hayat veren Kaya karakteri, yakın çevresinde dönen akıl almaz oyunlara karşı net tavrını hiç  bozmamış ve her daim haklının yanında yer almıştı. Adaletli tutumuyla beğeni kazanan oyuncunun diziden ayrılması da büyük üzüntü yaratmıştı.

Barış Kılıç Yasak Elma geri mi dönüyor? Yasak Elma Kaya geri mi dönüyor, dönecek mi?

HAYRANLARINDA BÜYÜK HEYECAN

Barış Kılıç tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmazken, hayranları sosyal medyada bu konuya yöneldi. Sık sık Kaya Yasak Elma'ya geri dönsün paylaşımları yapıldı. Dizide Kaya, yaşananları kaldıramadığını ve kötülüklerin içinde olmak istemediğini belirterek, uzaklara gideceği söylemiş ve o şekilde Ender ile ayrılarak diziye veda etmişti. 

Barış Kılıç Yasak Elma geri mi dönüyor? Yasak Elma Kaya geri mi dönüyor, dönecek mi?

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